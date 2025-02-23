Paylaş

Sakarya’da kar aralıklarla sürüyor haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Sakarya'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin bazı bölümlerinde aralıklarla sürüyor.Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı Kocaali ilçesinin en yüksek mahallelerinden Aktaş, Sü...