Sakarya’da kardelenler erken çiçek açtı

SAKARYA (AA) – Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erken çiçek açan kardelenler doğayı süsledi.
Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde ölçülen hava sıcaklığı bugün 7 dereceye düştü.
Sıcak havaya aldanan “baharın müjdecisi” kardelenler, erken çiçek açtı.
Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, beyaz rengiyle Kestanepınarı, Karapelit, Açmabaşı, Kirazlı mahallelerindeki tarım arazilerinde güzel görüntü oluşturdu.
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