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GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu
Bursa’da maden alanındaki patlatma sonrasında kaya kesimlerinin altında kalan çalışan öldü
Sakarya’da kardelenler erken çiçek açtı
Yeniden Refah Partisi Genel Lideri Erbakan, Sakarya’da ziyaretlerde bulundu
DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret
Güngören’de lastiği üçüncü sefer çöken yolda oluşan çukura giren araba ziyan gördü
İYİ Parti Genel Lideri Dervişoğlu, Kocaeli’de “Yerel İdareler Buluşması”nda konuştu:
Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” makyaj aktifliği ile başladı
İnegöl’de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi
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Sakarya’da kardelenler erken çiçek açtı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Sakarya’da kardelenler erken çiçek açtı

SAKARYA (AA) – Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erken çiçek açan kardelenler doğayı süsledi.

Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde ölçülen hava sıcaklığı bugün 7 dereceye düştü.

Sıcak havaya aldanan “baharın müjdecisi” kardelenler, erken çiçek açtı.

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, beyaz rengiyle Kestanepınarı, Karapelit, Açmabaşı, Kirazlı mahallelerindeki tarım arazilerinde güzel görüntü oluşturdu.

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