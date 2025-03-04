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İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakim karşısına çıktı haberi
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TİKA, ramazan ayının bereketini Arakanlı Müslümanlarla paylaşıyor haberi
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın 50. yılına özel konser düzenlendi haberi
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Tekirdağ’da “Dünya Obezite Günü” kapsamında konferans düzenlendi haberi
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Sakarya’da trafik kazasında evli çift öldü, bebekleri yaralandı haberi

SAKARYA (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde beton bariyerlere çarpan otomobildeki evli çift öldü, bebekleri yaralandı.Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı gişele...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da trafik kazasında evli çift öldü, bebekleri yaralandı haberi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde beton bariyerlere çarpan otomobildeki evli çift öldü, bebekleri yaralandı.

Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı gişelerinde beton bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile eşi Yonca Güngör (33) ve 1 haftalık bebekleri Su Alya Güngör yaralandı, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, anne ile bebeği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yonca Güngör, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, bebeğin tedavisi ise sürüyor.

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