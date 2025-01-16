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Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
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GÜNCELLEME – Bursa’daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışmalar sürüyor
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Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

SAKARYA (AA) – Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana, tedavisi süren Emircan Altıntaş katılmadı.

Sakarya ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor, 19 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.

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