Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

SAKARYA (AA) – Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana, tedavisi süren Emircan Altıntaş katılmadı.
Sakarya ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor, 19 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.
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