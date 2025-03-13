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Olmadık Ofis, KOBİ’lere Avrupa pazarında temsilcilik imkanı sunuyor haberi
Sancaktepe’de halı sahada maç sırasında fenalaşan 17 yaşındaki genç öldü haberi
Halep’te savaştan zarar gören tarihi eserleri konu alan sergi Kocaeli’de açıldı haberi
Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı, İstanbul’da öğrencilerle buluştu haberi
Tekirdağ’da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı haberi
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Sancaktepe’de halı sahada maç sırasında fenalaşan 17 yaşındaki genç öldü haberi

- Gencin futbol oynarken fenalaşıp yere düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sancaktepe’de halı sahada maç sırasında fenalaşan 17 yaşındaki genç öldü haberi

Sancaktepe'de, arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada fenalaşan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki bir halı sahada futbol oynayan Hasan Yalavaç (17) fenalaşarak yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yalavaç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki halı sahada 27 Şubat'ta futbol oynayan Berat Yelkenbasan'ın (20) da maç yaptığı sırada fenalaştığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İki gencin halı sahada maç esnasında fenalaşıp, yere düştükleri anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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