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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Sancaktepe’de İETT otobüsüyle çarpışan arabadaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anahtar Parti Genel Lideri Ağıralioğlu, Kocaeli’de partililerle buluştu
Bilecik’te AK Parti Bayan Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
Tekirdağ’da kızını ve birlikte yaşadığı bayanı silahla öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu
Kırklareli’nin yüksek kısımlarında kar yağışı tesirli oluyor
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ’a ziyaret
Edirne ve Kırklareli’nde kar yağışı aralıklarla tesirli oluyor
İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusuna “Zeytin” ismi verildi
İstanbul’da araçlarıyla drift ve makas atan 3 şoföre 149 bin 414 lira ceza kesildi
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Sancaktepe’de İETT otobüsüyle çarpışan arabadaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Sancaktepe’de İETT otobüsüyle çarpışan arabadaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) – Sancaktepe'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Öte yandan kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi.

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