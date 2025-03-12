Sanofi Türkiye ve KAGİDER, Geleceğin Kadın Liderleri programının sonuçlarını BM’de paylaştı haberi

Sanofi Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında, genç kadınların iş dünyasındaki konumunun daha güçlü olması için yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıya ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamayan göre, New York'taki gerçekleştirilen etkinlikte, genç kadınların iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmesi için yürütülen çalışmalar ele alındı. KAGİDER ve Sanofi Türkiye işbirliğiyle 15 yıldır sürdürülen “Geleceğin Kadın Liderleri” programının etkileri ve kazanımlarının da paylaşıldığı etkinliğin onur konuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.

Etkinliğin ana tema konuşmacıları BM Kadın Birimi Orta Avrupa ve Asya Direktörü Belen Sanz Luque ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite Başkanı Oliver Röpke'ydi. Panelin moderatörlüğünü KAGİDER Başkan Yardımcısı Şila Gök üstlenirken, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü Raziye Baysal ve Geleceğin Kadın Liderleri 2014 yılı mezunu Meltem Dere Kartal panelist olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ​​​​​​​Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, cinsiyet eşitsizliğinin dünyada ve Türkiye'de hem sosyal hem ekonomik sorunların başında geldiğini vurguladı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre, dünyada cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 134 yıl daha gerektiğine değinen Kaya, “Yolumuz uzun, bugün atacağımız adımlar geleceği şekillendirecek.” ifadesini kullandı.

Kaya, Sanofi olarak, güçlü kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının her zaman küresel stratejilerinin merkezinde yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Çeşitliliğe verdiğimiz önemin ve toplumsal sorumluluk bilincimizin en güzel örneklerinden biri ise KAGİDER ile 15 yıldır uyum içinde yürüttüğümüz Geleceğin Kadın Liderleri projesi. Bu proje sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında, geleceğe yön verecek genç kadın liderlerin yetişmesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. “

Mezunlarının yüzde 92'sinin kariyer hayatlarına başarıyla devam ederken, yüzde 22'sinin üst düzey pozisyonlarda görev aldığını vurgulayan Kaya, “Sosyal Etki Analizi sonuçları da bu başarının altını çiziyor. Geleceğin Kadın Liderleri'ne yapılan her yatırım, topluma 6 kat değer olarak geri dönüyor. Bu güçlü etki ve başarı tablosu, bizim için büyük bir gurur kaynağı.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Bugüne kadar 162 kurum ile 80 projeyi hayata geçirerek doğrudan 170 bin kadına ulaştık”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da 2011'den bu yana BM ECOSOC Özel Danışmanlık Statüsü'ne sahip olan KAGİDER'in, 2012'den itibaren BM Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) toplantılarında Türkiye'de hayata geçirilen başarılı projeleri uluslararası alana taşıdığını belirtti.

Kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını destekleyen ve iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmelerine yardımcı olan Geleceğin Kadın Liderleri programını BM'ye taşıdıklarını vurgulayan Bezircioğlu, proje için işbirliği yaptıkları Sanofi Türkiye'ye ve katkılarından dolayı BM Kadın Birimi'ne teşekkür etti.

Bezircioğlu, KAGİDER’in kadın girişimciliği, kadınların ekonomik güçlenme ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına değinerek, “İş hayatına güçlü başlangıç yapan kadınlar, yalnızca kendi kariyerlerini inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda çevrelerindeki kadınlara da ilham verir ve onlara yol gösterir. Bu anlayışla 15 yıl önce başlattığımız 'Geleceğin Kadın Liderleri' programıyla genç kadınların iş dünyasında sağlam bir yer edinmelerini sağlamak için somut çözümler üretmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin, sürdürülebilir bir dünya inşa etmenin temel taşlarından biri olduğunu kaydeden Bezircioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“22 yıllık bir sivil toplum kuruluşu olarak, kadınların ekonomiye katılımını arttırmaya ve özellikle girişimcilik yoluyla güçlenmelerini sağlamaya yönelik birçok proje hayata geçirdik. KAGİDER Sürdürülebilirlik Raporu 2024 ile bu taahhüdümüzü somut verilerle ortaya koyuyoruz. Bugüne kadar 162 kurum ile 80 projeyi hayata geçirerek doğrudan 170 bin kadına ulaştık. Geleceğin Kadın Liderleri programımız fırsat eşitliği, ekonomik büyüme, eğitim ve çevresel sorumluluk gibi alanları kapsıyor, böylece 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nın 9'una doğrudan katkı sağlıyoruz.”