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Sındırgı’da çıkan ev yangını söndürüldü haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.Kırsal Yaylabayır Mahallesi'nde A.A'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtf...