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Bursa’da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’ndan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” konseri haberi
İstanbul’da trafikte makas atan ve bir sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı haberi
Üsküdar’da Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı haberi
Sakarya’da düzenlenen panelde bağımlılıkla mücadele ele alındı haberi
Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi
Kocaeli’de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
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Sındırgı’da vatandaşlar iftarda buluştu haberi

BALIKESİR (AA) - Sındırgı ilçesinde vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan masalarda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar iftar ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sındırgı’da vatandaşlar iftarda buluştu haberi

Sındırgı ilçesinde vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan masalarda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar iftar yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, Karagöz-Hacivat gösterisi, semazen, ilahi dinletisinin de gerçekleştirildiği programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, CHP İlçe Başkanı Ahmet Algın ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

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