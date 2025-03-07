ŞOK Marketler’e “Kadın Dostu Markalar Farkındalık” ödülü haberi

ŞOK Marketler, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefleyen “ŞOK'ta Ben de Varım” projesiyle Kadın Dostu Markalar 5. Uluslararası Farkındalık Ödülleri'nde “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İş Sanat'ta düzenlenen ödül töreninde iş dünyasından temsilciler, sürdürülebilirlik liderleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Törende, topluma ve iş dünyasının eşitlikçi dönüşümüne katkı sağlayan projeler ödüllendirildi.

ŞOK Marketler ve Yıldız Holding Kadın Platformu adına ödülü, Yıldız Holding Proje Direktörü Hülya Demirel aldı.

“ŞOK'ta Ben de Varım” projesi, lise öğrencisi Melisa Demirel'in deprem bölgesindeki kadınları desteklemek amacıyla geliştirdiği fikirden doğdu.

“ŞOK'ta Ben de Varım” projesi, lise öğrencisi Melisa Demirel'in deprem bölgesindeki kadınları desteklemek amacıyla geliştirdiği fikirden doğdu.

ŞOK Marketler ve Yıldız Holding Kadın Platformu'nun desteğiyle Birleşmiş Milletler Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı kapsamında 2023 sonunda hayata geçirilen proje kapsamında, Hatay, Adana, Ankara ve Aydın’daki kadın kooperatiflerinden alınan tarhanadan coğrafi işaretli ürünlere, el işi tülbentlerden zeytin ve zeytinyağına kadar birçok ürün, kar amacı güdülmeksizin ŞOK Market mağazalarında satışa sunuluyor.

Bugüne kadar 100 binin üzerinde ürün satışı gerçekleşirken 10 milyon liranın üzerinde ekonomik değer yaratıldı. ŞOK Marketler, kadın emeğine destek olan ve yerel üretimi teşvik eden projeyi genişletmeyi hedefliyor.

– Kadınların ekonomik güçlenmesine katkı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, projeleriyle kadınların üretime katılımını artırarak ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Ödülün, projenin başarısını bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Demirel, “Ödül, kadınlar için fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik çalışmalar adına da teşvik niteliğindedir. İşbirliği içinde olduğumuz kooperatiflerin tamamında üretim kapasitesi ve istihdam önemli oranda artarken, yerel ekonomilerin güçlenmesine de destek olmaktayız. Projemizde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bu ödülü ülkemizin dört bir yanında üretime ve hayata katılarak hem kendisini hem de toplumu güçlendiren kadınlar adına alıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.