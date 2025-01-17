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İstanbul’da kaçak alkol operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Edirne’deki üretim tesisinde 2024’te 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi
Gelibolu’da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı Sakarya’da yapıldı
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Bayrampaşa’da iş yerinde sahte içki üreten zanlı gözaltına alındı
Lexus, Avrupa pazarında yüzde 20 büyüdü
Bilecik’te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik’te öğrenciler karnelerini aldı
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Sultanbeyli’de çekici üzerindeki kamyonun kasası üst geçide çarptı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sultanbeyli’de çekici üzerindeki kamyonun kasası üst geçide çarptı

İSTANBUL (AA) – Sultanbeyli'de çekici aracının üzerinde bulunan kamyonun kasası üst geçide çarptı, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, üzerinde kamyon taşıyan bir çekici aracı Demokrasi Caddesi Sultanbeyli istikametinde ilerlediği sırada bir üst geçidin altından geçmek istedi.

Bu sırada kamyonun kasası üst geçide çarptı.

Kaza nedeniyle kamyonda hasar oluşurken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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