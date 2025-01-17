Sultanbeyli’de çekici üzerindeki kamyonun kasası üst geçide çarptı

İSTANBUL (AA) – Sultanbeyli'de çekici aracının üzerinde bulunan kamyonun kasası üst geçide çarptı, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Alınan bilgiye göre, üzerinde kamyon taşıyan bir çekici aracı Demokrasi Caddesi Sultanbeyli istikametinde ilerlediği sırada bir üst geçidin altından geçmek istedi.
Bu sırada kamyonun kasası üst geçide çarptı.
Kaza nedeniyle kamyonda hasar oluşurken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
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