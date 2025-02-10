Taraklı Kaymakamı Tunalı, göreve başladı haberi

Taraklı Kaymakamlığına vekaleten atanan Senanur Tunalı, görevine başladı.

İlçeye gelen Tunalı, kaymakamlık binası önünde kamu görevlileri tarafından karşılandı.

Kamu personeliyle tanışan Tunalı, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.

Tunalı, Taraklı'da görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu belirterek, hep birlikte güzel hizmetler gerçekleştireceklerine inandığını kaydetti.