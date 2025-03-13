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“Romeo ve Juliet” bale gösterisi, 15 Mart’ta AKM’de sanatseverlerle buluşacak haberi
Depremden etkilenen kızı için başladığı kukla sanatıyla yıllardır çocukları eğlendiriyor haberi
“Seçim kazandıran Türk” lakaplı parfüm üreticisi 30 ülkeye ihracat yapıyor haberi
Tesadüfen fark ettiği hastalığını oğlundan yapılan böbrek nakliyle yendi haberi
Tek böbrekle doğan 13 yaşındaki Faik, annesinden yapılan nakille sağlığına kavuştu haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’e ziyaret haberi
“57. Alay” için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar haberi
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Tekirdağ Valisi Soytürk’e ziyaret haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.Vali Soytürk ve Eadeh bir süre sohbet etti.Tekirdağ'ın ekonomisi ve sosyal yaşamı hakkında Eadeh'a bilgiler veren...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ Valisi Soytürk’e ziyaret haberi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk ve Eadeh bir süre sohbet etti.

Tekirdağ'ın ekonomisi ve sosyal yaşamı hakkında Eadeh'a bilgiler veren Vali Soytürk, iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri yakından takip ettiğini anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, Eadeh'a çalışmalarında başarı diledi.

Eadeh'a ziyaretinde diplomat Amanda Suarez eşlik etti.

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