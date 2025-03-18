Tekirdağ’da 700 bin makaron ele geçirildi haberi

Tekirdağ'da 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Şarköy ilçesinde bir işletmede ve Ergene ilçesinde bir hafif ticari araçta yaptıkları aramalarda 700 bin makaron, 2 bin 750 gram kilogram tütün ele geçirdi.

İşletmede ve otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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