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Vakıf Katılım sürdürülebilir finansman ve yeşil yatırım çalışmalarını sürdürüyor haberi
Penta Teknoloji, Penta Dijital platformunu hayata geçirdi haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Eyüp Sultan Camisi’nde teravih namazını kıldırdı: haberi
Tekirdağ’da bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 700 bin makaron ele geçirildi haberi
Edremit’te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi
Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi
Edirne’de sağanak ağaç devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu haberi
Kocaeli’de, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
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Tekirdağ’da 700 bin makaron ele geçirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Şarköy ilçesin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 700 bin makaron ele geçirildi haberi

Tekirdağ'da 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Şarköy ilçesinde bir işletmede ve Ergene ilçesinde bir hafif ticari araçta yaptıkları aramalarda 700 bin makaron, 2 bin 750 gram kilogram tütün ele geçirdi.

İşletmede ve otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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