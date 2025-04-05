HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü haberi

Tekirdağ’da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.Alınan bilgiye göre M.G, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak’taki aile apartmanında abisinin eşi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tuna...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü haberi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre M.G, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak’taki aile apartmanında abisinin eşi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, belinden çıkardığı tabancayla yengesi ve yeğenlerine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Melike Garip ve Ferdi Garip'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Emine Bahar Tunalı ise kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Şüpheli M.G. suç aleti silahıyla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlgili Haberler

Bağcılar’da bekçinin şehit edilmesine ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 14:54

Bağcılar’da bekçinin şehit edilmesine ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede haberi

Bilecik’te elektrik tellerine çarpan leylek tedaviye alındı haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 13:40

Bilecik’te elektrik tellerine çarpan leylek tedaviye alındı haberi

Motosikletiyle Anadolu’yu gezen ressam, Adem amca ile Yaren leyleği resmetti haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:54

Motosikletiyle Anadolu’yu gezen ressam, Adem amca ile Yaren leyleği resmetti haberi

Edirne’de “Pehlivan Yetiştirme Projesi” başlatılacak haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:44

Edirne’de “Pehlivan Yetiştirme Projesi” başlatılacak haberi

“1. Serdivan Kitap Fuarı” kapılarını açtı haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:20

“1. Serdivan Kitap Fuarı” kapılarını açtı haberi

Sağlıklı yaşamın ilk adımı sorunsuz dişlerden geçiyor haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:14

Sağlıklı yaşamın ilk adımı sorunsuz dişlerden geçiyor haberi

GÜNCELLEME – Kuzey Marmara Otoyolu’nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti haberi GÜNCELLEME – Kuzey Marmara Otoyolu’nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti haberi “Vatan şairi” Namık Kemal Evi’nde bayram tatili hareketliliği haberi “Vatan şairi” Namık Kemal Evi’nde bayram tatili hareketliliği haberi