Tekirdağ’da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı haberi

Tekirdağ'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında tohum talep başvurusunda bulunan üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ergene ilçesinde düzenlenen programda, bu yıl projeden 300 çiftçinin yararlandığını söyledi.

Bu yıl 15 bin dekar için 6 ton yerli ve milli tohum dağıtacaklarını aktaran Aksoy, “Yerli ve milli tohumlarımıza öncelik veriyoruz. Ülkemizde yağlı tohumlar açığının kapatılmasına yönelik çalışmaların stratejik ve ekonomik açıdan son derece önemli olduğunu biliyoruz.” dedi.

Aksoy, çiftçiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Dağıtılan tohumların Tarımsal Araştırma Enstitüleri (TAGEM) tarafından geliştirildiğini belirten Aksoy, “Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıracak yeni üretim tekniklerinin ve kültürel uygulamalarını çiftçilere tanıtıyoruz. İklim değişikliğine uyum, çevre ve insan sağlığına dost uygulamalar, kısıtlı su kullanımı yöntemlerini teşvik edecek uygulamaların yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından çiftçilere yüzde 75 hibeli ve yüzde 25 çiftçi katkılı tohumlar görevliler tarafından dağıtıldı.