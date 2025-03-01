Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, ilçelerde düzenlenen 14 farklı programda vatandaşlara projeyi tanıttı.
Öte yandan ekipler, NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.
Ekiplerin 782 kişiyi bilgilendirdiği tanıtım faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
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