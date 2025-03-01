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Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da futbol müsabakaları güvenliği toplantısı yapıldı haberi
Bursa’daki dezavantajlı çocuklar Uludağ’da eğlendi haberi
Sakarya’da öğrenciler afet farkındalığı için hazırladıkları projeleri sergide tanıttı haberi
“Vefa Sultan” dizisi ramazan ayında TRT ekranlarında olacak haberi
Zekat, fitre ve yardımlarda ihtiyaç sahiplerinin rencide olmamasına özen gösterilmeli haberi
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Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.Ekipler, ilçelerde düzenlenen 14 fark...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçelerde düzenlenen 14 farklı programda vatandaşlara projeyi tanıttı.

Öte yandan ekipler, NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.

Ekiplerin 782 kişiyi bilgilendirdiği tanıtım faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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