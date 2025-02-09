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Edirne’den kısa kısa haberi
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi
TİGEM’in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor haberi
Bakırköy’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi
İHH Kadın Birimi, 2024’te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı haberi
Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da yazarlar okurlarıyla bir araya geldi haberi
Çam Dağı’nda karla kaplanan ormanlar FPV dron ile görüntülendi haberi
GÜNCELLEME – Büyükçekmece’de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı haberi
Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
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Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.Ekipler, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda vatandaşlara projeyi tanıttı.

Öte yandan ekipler, NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.

Ekiplerin 279 kişiyi bilgilendirdiği tanıtım faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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