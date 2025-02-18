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Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı haberi
Çanakkale, Belgrad ve Berlin turizm fuarlarında tanıtılacak haberi
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, başarılı sporcu öğrencileri ağırladı haberi
Edirne’de Kosova’nın bağımsızlığı kutlandı haberi
Teknosa’nın “Kadın için Teknoloji” projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
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Tekirdağ’da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tabancayla havaya ateş ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.Nushetiye Sokak'tan silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Bölgedeki güvenlik kameralarını i...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı haberi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tabancayla havaya ateş ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nushetiye Sokak'tan silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler E.P. ve M.Y'nin havaya ateş ederek olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Ekiplerce yakalanan şüphelilerin üst aramasında kurusıkı tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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