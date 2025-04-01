Tekirdağ’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı haberi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
N.K yönetimindeki 59 AKS 813 plakalı otomobil, Nusratiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Kaya'ya çarptı.
Kazada yaralanan Kaya, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
N.K, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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