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Tekirdağ’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.N.K yönetimindeki 59 AKS 813 plakalı otomobil, Nusratiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Kaya'ya çarptı.Kazada yaralanan Kaya, sağlık ekipleri tar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı haberi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

N.K yönetimindeki 59 AKS 813 plakalı otomobil, Nusratiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Kaya'ya çarptı.

Kazada yaralanan Kaya, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.K, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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