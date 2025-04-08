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Tekirdağ’da Roman Ritim Grubu konser verdi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman öğrencilerden oluşan ritim grubu performanslarını sergiledi.Süleymanpaşa Belediyesince Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Dünya Romanlar Günü dolayısıyla program...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da Roman Ritim Grubu konser verdi haberi

Tekirdağ'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman öğrencilerden oluşan ritim grubu performanslarını sergiledi.

Süleymanpaşa Belediyesince Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Dünya Romanlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Merkezde eğitim gören çocuklar kurslarda yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, Roman kültürünün müziğiyle, neşesiyle ve yaşam enerjisiyle şehre renk kattığını söyledi.

Romanlarla birlikte yaşamaktan, aynı sofrada buluşmaktan ve aynı sokaklarda büyümekten mutlu olduklarını ifade ederek, Romanlarla her zaman omuz omuza olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Roman Ritim Grubu konser verdi.

Çocukların gösterisine katılımcılarda zaman zaman alkış yaparak destek verdi.

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