Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Hayrabolu, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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