Tekirdağ’ı Gezen Macar Öğrenciler Halk Oyunları Gösterisi Sundu

Macaristan Mikes Kelemen Lisesi öğrencileri, Osmanlı’ya sığınan Macar Prensi 2. Ferenc Rakoczi’ye tahsis edilen ve daha sonra müzeye çevrilen yapıyı gezdi. Konuk öğrenciler, Müze Müdürü Ali Kabul’den bilgi aldı.

Ardından öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi, müze önünde gösteri sundu.

Öğrenciler, sahil dolgu alanındaki Barış ve Özgürlük Parkı’nda bulunan Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı’nı da ziyaret etti.

İLGİLİ HABER Bozüyük’te Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar öğrenciler, Rakoczi Müzesi önünde halk oyunları gösterisi sundu.

Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında kentte sene boyunca etkinliklerin süreceğini söyledi.

Tekirdağ’ın Macarlar için önemli kentlerden birisi olduğunu belirten Dalgıç, Macar halkı tarafından iyi bilinen kente, bu ülkeden çok sayıda ziyaretçi geldiğini kaydetti.

Tekirdağ Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Zübeyde Aykaç da 10 öğrencinin, kentteki Macar eserlerini ziyaret ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerin katılımcılara güzel bir halk dansları gösterisi sunduğunu belirten Aykaç, “Ayrıca öğrenciler, geldikleri şehrin valisinin mesajını bizlere okudu. Yarın da öğrenciler, Bilim Sanat Merkezi öğrencilerimizle Türk-Macar ortak kültürüyle ilgili etkinlikler yapacak.” dedi.