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Tekirdağlı genç çiftçi devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte ayda 45 ton süt üretiyor haberi
Tekirdağ’da 5’inci kattaki evinin balkonundan eşyaları atarak etrafa zarar veren kişi gözaltına alındı haberi
Norovirüs vakalarında artış yaşanıyor haberi
Pendik’teki duvarlarından ses gelen bina boşaltıldı haberi
Müteahhitler Marmara Bölgesi’nde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istiyor haberi
Şişli’de kartopu atan çocukları taksiyle kovalayan şoför kamerada haberi
Küçükçekmece’de iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’a kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza uygulandı haberi
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Tescilli bıldırcın kebabı üniversite desteğiyle dünyaya tanıtılacak haberi
Tekirdağlı genç çiftçi devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte ayda 45 ton süt üretiyor haberi
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Tekirdağlı genç çiftçi devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte ayda 45 ton süt üretiyor haberi

- Sertaç Dede: - "Çevremde herkese örnek olmak için çalışıyorum. Genç girişimciler mutlaka devletin hibe desteklerinden yararlanmalı"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağlı genç çiftçi devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte ayda 45 ton süt üretiyor haberi

SEDAT KARA – Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki çiftçi Sertaç Dede, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe ile kurduğu çiftlikte 60 büyükbaş hayvandan ayda 45 ton süt elde ediyor.

Kutlugün Mahallesi'nde çiftçilik yapan Dede, 2018'de Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Programı'na başvurdu.

Bakanlık tarafından başvurusu kabul edilen Dede'ye 5 büyükbaş hayvan verildi. Dede, 5 dekar alanda kurduğu çiftlikte hayvan sayısını 7 yılda 60'a çıkardı.

Hibe desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlayan Dede, ayda 45 ton süt üretiyor.

Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle örnek bir tesis kurduğunu söyledi.

Desteğin genç girişimciler için büyük fırsat olduğunu aktaran Dede, “Devletimizin verdiği destekle küçük bir çiftlik kurdum. Zamanla hayvan sayımı artırarak üretim kapasitemi yükselttim. 60 büyükbaş hayvanla süt üretimi yapıyorum.” dedi.

Dede, hayvan sayısını 200'e çıkarmak ve üretimini artırmak için çalıştığını belirtti.

– “Genç girişimciler desteklerden yararlanmalı”

Hayvancılığı sevdiğini ve kendisi gibi gençlerin desteklerden mutlaka yararlanması gerektiğini anlatan Dede, şunları kaydetti:

“Gün doğmadan ahıra girerek hayvanların yemlenmesi, su ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık kontrollerinin yapılması gibi rutin işleri titizlikle yürütüyorum. Sütümüzü sağıp teslim ediyoruz. Bu işi yapabilmek için önce sevmek lazım, sevmeden bu işi yapamazsın. Severek yapılırsa bu iş çok zevkli. Çevremde herkese örnek olmak için çalışıyorum. Genç girişimciler mutlaka devletin hibe desteklerinden yararlanmalı. Hayvancılık, üretmek çok önemli. Ülkemiz adına daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum.”​​​​​​​

Dede
Genç
Hayvan

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