Tekirdağlı genç çiftçi devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte ayda 45 ton süt üretiyor haberi

SEDAT KARA – Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki çiftçi Sertaç Dede, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe ile kurduğu çiftlikte 60 büyükbaş hayvandan ayda 45 ton süt elde ediyor.

Kutlugün Mahallesi'nde çiftçilik yapan Dede, 2018'de Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Programı'na başvurdu.

Bakanlık tarafından başvurusu kabul edilen Dede'ye 5 büyükbaş hayvan verildi. Dede, 5 dekar alanda kurduğu çiftlikte hayvan sayısını 7 yılda 60'a çıkardı.

Hibe desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlayan Dede, ayda 45 ton süt üretiyor.

Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle örnek bir tesis kurduğunu söyledi.

Desteğin genç girişimciler için büyük fırsat olduğunu aktaran Dede, “Devletimizin verdiği destekle küçük bir çiftlik kurdum. Zamanla hayvan sayımı artırarak üretim kapasitemi yükselttim. 60 büyükbaş hayvanla süt üretimi yapıyorum.” dedi.

Dede, hayvan sayısını 200'e çıkarmak ve üretimini artırmak için çalıştığını belirtti.

– “Genç girişimciler desteklerden yararlanmalı”

Hayvancılığı sevdiğini ve kendisi gibi gençlerin desteklerden mutlaka yararlanması gerektiğini anlatan Dede, şunları kaydetti:

“Gün doğmadan ahıra girerek hayvanların yemlenmesi, su ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık kontrollerinin yapılması gibi rutin işleri titizlikle yürütüyorum. Sütümüzü sağıp teslim ediyoruz. Bu işi yapabilmek için önce sevmek lazım, sevmeden bu işi yapamazsın. Severek yapılırsa bu iş çok zevkli. Çevremde herkese örnek olmak için çalışıyorum. Genç girişimciler mutlaka devletin hibe desteklerinden yararlanmalı. Hayvancılık, üretmek çok önemli. Ülkemiz adına daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum.”​​​​​​​