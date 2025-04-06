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Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi haberi

KOCAELİ (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Teksüt Bandırmaspor ile oynadığı müsabaka İzmit'te dev ekrandan takip edildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na kurulan ekrandan maçı izlemeye gelen tarafta...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi haberi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Teksüt Bandırmaspor ile oynadığı müsabaka İzmit'te dev ekrandan takip edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na kurulan ekrandan maçı izlemeye gelen taraftarlar, yeşil-siyahlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Taraftarlar, maçın önemli pozisyonlarında büyük heyecan yaşadı.

Müsabaka 2-2'lik skorla tamamlandı.

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