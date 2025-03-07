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Toyota’nın desteklediği özel sporcular Torino’da mücadele edecek haberi

- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt: - "Toyota olarak sporu yalnızca bir rekabet alanı olarak değil, insanları bir araya getiren ve güçlendiren bir platform olarak görüyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Toyota’nın desteklediği özel sporcular Torino’da mücadele edecek haberi

Toyota Türkiye'nin ana sponsorluğundaki Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, 2025 Özel OIimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Türkiye, özel gereksinimli bireylerin spor yoluyla topluma daha fazla katılımını sağlamak amacıyla çeşitli projelere destek veriyor.

Bu kapsamda, 8-15 Mart'ta Torino'da düzenlenecek oyunlarda mücadele edecek sporcular, Kastamonu Ilgaz Dağı'nda gerçekleştirilen hazırlık kampında antrenmanlarını tamamladı. Toyota Türkiye, sporcuların gelişimine katkıda bulunmak için kampta da yer aldı.

Toyota, sağladığı destekle özel sporcuların spor yapma olanaklarını genişletirken, global gücü ve geniş kitlelere ulaşma kapasitesiyle de farkındalık yaratmada önemli bir rol oynuyor. Şirket, Torino'daki 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda mobilite ortağı olarak yer alacak.

Şirket, aynı zamanda Türkiye'de düzenlenen hazırlık kampları, il ve bölge oyunları gibi organizasyonlara da sponsorluk sağlayarak sporcuların gelişimine katkıda bulunuyor. Toyota'nın uzun vadeli desteği, özel sporcuların sadece sportif başarılar elde etmelerine değil, aynı zamanda sosyal hayatta daha görünür ve aktif bireyler olmalarına da yardımcı oluyor.

“Mobilsen Özgürsün” mottosuyla hareket eden Toyota, bu desteğini dünya çapında ve Türkiye'de devam ettiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, özel sporculara verdiği destekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özel sporcuların azmi, kararlılığı ve mücadele ruhunun kendilerine ilham verdiğini aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

“Toyota olarak sporu yalnızca bir rekabet alanı olarak değil, insanları bir araya getiren ve güçlendiren bir platform olarak görüyoruz. Ilgaz'da bu gençlerle birlikte olmak ve onların sınırlarını zorlayarak kendilerini aşma süreçlerine tanıklık etmek gerçekten gurur verici. Onların Torino'daki Dünya Kış Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olmaları, sadece spor sahasında değil, hayatın her alanında gerçek birer şampiyon olduklarını gösteriyor. Biz de Toyota olarak, bu süreçte yanlarında olmaktan ve onlara gönülden destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

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