Türk Kalp Vakfı, İstanbul’da “37. Kalp Haftası” programı düzenledi haberi

İstanbul'da, Türk Kalp Vakfı tarafından kalp sağlığı ile ilgili bilgi ve farkındalığın artırılması çalışmaları kapsamında “37. Kalp Haftası” etkinlikleri düzenledi.

Beyoğlu'nda bir otelde, “50. Yılımızda İyi Kalpler İçin Hep Birlikte” sloganıyla düzenlenen programın açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, kalp ve damar hastalıklarının ölüme sebep olan sağlık sorunlarının başında geldiğini belirtti.

Karabulut, “İçinde bulunduğumuz yaşam tarzı bizleri sağlıksız beslenmeye ve hareketsizliğe itiyor. Tabiri yerindeyse imkanlarımız arttıkça sağlığımızı tehdit eden faktörlerde de bir artış söz konusu. Bu sebeple kalp ve damar sağlığı konusunda insanlarımıza doğru davranışlar kazandırmayı, toplumda bir farklılık oluşturmayı milli ve insani bir sorumluluk olarak görüyoruz.” dedi.

Türkiye'nin obezite konusunda Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Karabulut, “Gençler arasında sağlıksız beslenmenin çok hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Bu da kalp sağlığıyla ilgili ve diğer sağlık problemlerin oluşmasına zemin oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Önleyici sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Karabulut, toplumun bilinçlendirilmesi konusunda sağlık alanında çalışan kişi ve kuruluşlara önemli görevler düştüğünü belirterek, yarım asırdır faaliyet gösteren Türk Kalp Vakfının yönetimine ve gönüllülerine teşekkür etti.

– Üç ada 1 milyon kişiye kardiyovasküler tarama yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de tedavi edici hizmetlerde önemli yol kat ettiklerini söyledi.

Hastalıkların erken teşhisi için İstanbul genelinde 5 bini aşkın aile hekimiyle taramalar yaptıklarını aktaran Güner, yılın ilk üç ayında 1 milyon kişiye kardiyovasküler risk taşıdığı için tarama yapıldığını, riskli kişilerin de tedavi edildiğini kaydetti.

Güner, Türk Kalp Vakfının her zaman yanında olduklarını ve çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

– “Basit kan testleriyle ortaya çıkıyor”

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven de kalp ve damar hastalıklarının dünyada ölüm oranı en yüksek hastalıklar arasında bulunduğunu ifade etti.

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin hiçbir belirti göstermeyebileceğini vurgulayan Güven, “Kendimizi sağlıklı hissederken bir anda kalp krizi ile ölümler gerçekleşebiliyor. Aslında kalp ve damar hastalıkları kontrol edilebilen, tedavi edilebilen hastalıklar sınıfında. Onun için kişilerin doktor ihtiyacı olmadan, özellikle 45 yaşından sonra muhakkak yılda bir defa gidip değerlerini kontrol ettirmeleri lazım. Eğer başta çok basit tekniklerle, yani haplarla, spor yapmakla, dengeli beslenmekle ölüm oranlarını yüzde 80 oranında azaltabiliyoruz.” diye konuştu.

Kalp hastalıklarının ani ölümlerle gündeme gelse de aslında korkulacak bir durum olmadığının altını çizen Güven, şöyle konuştu:

“Mesela geçenlerde ülkemizin sayılı sanatçılarından bir tanesi olan Volkan Konak vefat etti. O zaman herkes hastalığını bir anda öne çıkartıyor. Aslında herkesin böyle bir şeyi beklemeden yılda bir defa bir hekime kontrole gitmeleri, tansiyon değerlerini, kolesterolü, kan yağlarını ölçtürmeleri lazım. Şeker hastalığını, diyabeti önlemek lazım. Çünkü bunlar çok basit kan testleriyle ortaya çıkıyor. Biz 50 yıldır bunu yapmaya çalışıyoruz.”

– Ödül ve plaket takdimi

Konuşmaların ardından Güven, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı adına doktor Fikret Turan'a plaket verdi.

1988 yılında hasta yakını tarafından öldürülen vakfın kurucularından Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Edip Uğurcan Kürklü anısına, kardiyoloji alanında başarılı çalışmalara imza atan hekimlere verilen ödül, bu yıl eşi Sema Kürklü'ye takdim edildi.

Etkinlik sonunda sponsor firmaların temsilcilerine de vakfın çalışmalarına sağladıkları katkı dolayısıyla plaket verildi.