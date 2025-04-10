Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı Bursa ve çevre illerde kutlandı haberi

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı Bursa ve çevre illerde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bursa'da İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, kutlama törenleri kapsamında Heykel Semti'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Zaimoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

– Çanakkale

Çanakkale'deki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karaduman, Çanakkale Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Gökhan Uz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, polis ve jandarma teşkilatı çalışanları da katıldı.

Emniyet Müdürü Kurt, tören sonrası personelin günlerini kutladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde de Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

– Yalova

Yalova'da İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Bitirik, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, Vali Hülya Kaya ve protokolün Polis Haftası nedeniyle alana kurulan ve ekiplerin çalışmalarında kullandığı ekipmanların yer aldığı stantları gezmesiyle son buldu.

– Eskişehir

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Ayhan ile beraberindekileri makamında kabul etti.

Vali Aksoy, kuruluşundan bugüne kendini yenilemeye ve geliştirmeye önem veren Türk Polis Teşkilatının mesai mefhumu gözetmeksizin, can siperane görev yaparak önemli başarılara imza attığını belirtti.

“Güvenli Şehir Eskişehir” sloganıyla yürütülen çalışmalarda, kentin yurdun en güvenli illerinin başında gelmesinde kolluk kuvvetlerinin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Aksoy, “Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde, özellikle de ilimizde görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası’nı canı gönülden kutluyorum.” ifadesini kullandı.

– Bilecik

Bilecik'te de kutlama programı ve “Polis-halk yürüyüşü” programları gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından polisler, birbirlerini kutladı ve fotoğraf çektirdi.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bugün burada, sadece bir yıl dönümünü değil, vatan sevgisinin, fedakarlığın, sadakatin ve sarsılmaz görev bilincinin 180 yıllık onur ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Emniyet Müdürü Yılmaz, POMEM Müdürü Günbey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, çeşitli hediye verdi.

Kutlamalar kapsamında Vali Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, POMEM öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla “Polis-halk yürüyüşü” yapıldı.

​​​​​​​Pazaryeri ilçesinde de Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

– Balıkesir

Balıkesir’de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’na ziyarette bulundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından emniyet bünyesine alınan yeni motosikletlerin anahtarları teslim edildi.

Etkinlikler, stant ziyaretlerinin ardından sona erdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle kutlandı.