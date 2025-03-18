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TÜRSAB, seyahat acentesi temsilcileriyle Ankara’da iftar programında buluştu haberi
Hayrat İnsani Yardım Derneği, Brezilya’da Kur’an-ı Kerim dağıttı haberi
Sigorta şirketlerinde çalışan sayısı 27 bin 540 kişiye ulaştı haberi
Karacabey’de motosiklet sürücüleri denetlendi haberi
Sakarya ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi haberi
Azerbaycanlı gençler Bursa’da “Startech” eğitim programına katıldı haberi
Ataşehir’de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Devlet desteğiyle üretim kapasitesini artıran işletme 10 ülkeye un ihraç ediyor haberi
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TÜRSAB, seyahat acentesi temsilcileriyle Ankara’da iftar programında buluştu haberi

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Turizmin ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu bilen herkes, bu geleceği başarıya ulaştırmak için seyahat acentelerini dinlemeli, dikkate almalı ve desteklemeli"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TÜRSAB, seyahat acentesi temsilcileriyle Ankara’da iftar programında buluştu haberi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), gelenekselleşen “Turizm Yüzılı Projesi”nin Ankara ayağında, seyahat acentesi temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB, turizm gelirinin eşit dağılımını sağlamak, turizmi 12 aya ve 81 ile yaymak amacıyla gerçekleştirdiği “Turizm Yüzyılı Projesi” için her yıl düzenlediği iftar buluşmalarına devam ediyor.

TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevat Engin Şahin'in ev sahipliğindeki programa, 1000'e yakın seyahat acentesi temsilcisi katıldı.

İftarda, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeleri İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Başdanışmanı Ceren Anadol'un yanı sıra medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri yer aldı.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilen Firuz Bağlıkaya, turizmin seyahat acenteleri olmadan düşünülemeyeceğini, sektörün geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemli olduğunu, yakın coğrafyada yaşanan savaşlar ve küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türk turizminin dirençli duruşunu koruduğunu belirtti.

Seyahat acentelerinin turizmin her alanında aktif rol alması gerektiğine işaret eden Bağlıkaya, “Seyahat acenteleri olmadan turizm olmaz. Turizmin ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu bilen herkes, bu geleceği başarıya ulaştırmak için seyahat acentelerini dinlemeli, dikkate almalı ve desteklemeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Turizm tarihinin seyahat acenteleriyle başladığını aktaran Bağlıkaya, bir olguyu veya yöreyi turistik hale getirmenin ve tüketicisine ulaştırmanın, seyahat acentesi becerisiyle mümkün hale gelebileceğine işaret etti.

Bağlıkaya, “Her bir ferdi bizim için çok değerli 16 bin üyeli bu büyük aileyi temsil etmenin getirdiği sorumlulukla ülkemize daha çok katma değer sağlamak ve mesleğimizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu düşünce ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonundan ilham alarak Turizm Yüzyılı Projesi'ni başlattık. Turizmin kalkındırıcı gücünü yılın 12 ayına ve ülke geneline yaymak için başlattığımız bu projeyle ülkemizde turizm açısından henüz hak ettiği ilgiyi görmeyen destinasyonları öne çıkartmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

– Projenin Burdur ayağı tamamlandı

Projenin Burdur ayağının başarıyla tamamlandığını ve Kars'ta da benzer çalışmaların yürütüleceğini anlatan Bağlıkaya, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip Ankara'nın da turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Bunun için birlik içinde çalışılması gerektiğine işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“Medeniyetlerin buluşma noktası başkent Ankara'nın, turizmde arzuladığı yere ulaşması için hepimize büyük görevler düşüyor. Anıtkabir'den Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'nden Gordion Antik Kenti'ne kadar birçok değere sahip Ankara'nın, kültürden kongre turizmine, sağlık turizminden gastronomiye kadar farklı alanlarda dikkat çekici bir potansiyele sahip olduğunu herkese hatırlatmalıyız.”

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