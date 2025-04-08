Tuzla’da geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlendi haberi

Tuzla'da okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlendi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Binali Yıldırım Anaokulu'nda 17 okulun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, anaokulu ve ilkokul öğrencileri çeşitli geleneksel oyunlarda yarıştı.

Etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler için hazırlanan ve oyunların nasıl oynanacağını anlatan “Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu” kitabından seçilen oyunlara yer verildi.

Çocuklara kültürel değerleri eğlenceli bir şekilde kazandırmak ve hareketli yaşam alışkanlıkları aşılamak amacıyla düzenlenen yarışmada, mendil kapmaca, halat çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar oynandı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmalarda öğrenciler hem eğlendi hem de arkadaşlık ilişkilerini pekiştirdi.

Etkinlikte konuşan Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, bu tür yarışmaların sadece rekabet amacı taşımadığını belirterek, “Amacımız, yarışmanın ötesinde çocuklarımız arasında birlik ve beraberliği artırmak. Çocuklar geçmişimizin oyunlarıyla hem eğleniyorlar hem sosyalleşiyorlar.” dedi.

Yarışmada eleme turlarının ardından final müsabakaları yapıldı.

Veliler ve öğretmenlerin de ilgiyle takip ettiği etkinlikte, yarışma kategorilerinde dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya takdim edildi.