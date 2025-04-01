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Uçmakdere bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, Ramazan Bayramı'nda gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metre...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Uçmakdere bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor haberi

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, Ramazan Bayramı'nda gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuşlarını yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleyerek farklı bir deneyim yaşama fırsatı buluyor.

Paraşüt eğitmeni Gökhan Baran, AA muhabirine, tatilcilerin yamaç paraşütüyle bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Uçmakdere'nin paraşüt tutkunlarının gözdesi haline geldiğini belirten Baran, “Bayramda hava çok güzel. Yamaç paraşütü uçuşlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Herkesi bayram tatili boyunca bu eşsiz güzellikleri görüp, yamaç paraşütü deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.” dedi.

Kente gelenlerin, özellikle yamaç paraşütüne ilgisinin fazla olduğunu dile getiren Baran, ekstrem spor tutkunlarının yamaç paraşütü yaparak tatilin keyfini çıkardığını belirtti.

İstanbul'dan gelen Furkan Uyanık ise Uçmakdere'nin eşsiz güzellikleri bulunduğunu, ilk defa yamaç paraşütü yapacağı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

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