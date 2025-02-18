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Şarköy’de ilkokul öğrencilerine sportif yetenek taraması yapıldı haberi
İstanbul’da polisin kovalamacası sırasında araçtan uyuşturucu atan 3 kişi tutuklandı haberi
Özbekistan sağlık heyetinden İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’e ziyaret haberi
Edirne’de ormanlık alanda çukura düşen keçiler kurtarıldı haberi
Sakarya’da kaçakçılık operasyonunda 14 ruhsatsız silah ele geçirildi haberi
ASKON Genel Başkanı Aydın, Trakya Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle buluştu: haberi
Edirne’de şehit oğluna sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı haberi
Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi
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Üsküdar’da araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da park halindeki araçların hayalet gösterge panellerini çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat'ta Kısıklı ve Acıbadem mahallelerinde park halindeki 2 ayrı aracın hayalet ekranlar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Üsküdar’da araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı haberi

Üsküdar'da park halindeki araçların hayalet gösterge panellerini çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat'ta Kısıklı ve Acıbadem mahallelerinde park halindeki 2 ayrı aracın hayalet ekranlarının çalındığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kaydı görüntülerini inceleyen ekipler, bir motosiklet üzerinde bulunan 2 şüphelinin çeşitli aparatlar yardımıyla park halindeki araçların camlarını kırdıklarını ve araç içerisindeki hayalet gösterge panellerini çaldıklarını belirledi.

Zanlıların kaçış istikametinde bulunan 89 saatlik güvenlik kamera kaydı görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık suçunda kullanılan motosikleti Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde park halinde buldu.

Motosikleti bir süre izlemeye alan ekipler, eşkali tespit edilen şüpheli E.D'yi (23) motosiklete bindiği sırada yakaladı.

Şüphelinin “otodan hırsızlık” suçundan 72 kaydı olduğu, ayrıca çeşitli suçlardan 34 aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Zanlının ikamet adresinde yapılan aramalarda, hırsızlıkta kullandığı çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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