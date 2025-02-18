Üsküdar’da araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı haberi

Üsküdar'da park halindeki araçların hayalet gösterge panellerini çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat'ta Kısıklı ve Acıbadem mahallelerinde park halindeki 2 ayrı aracın hayalet ekranlarının çalındığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kaydı görüntülerini inceleyen ekipler, bir motosiklet üzerinde bulunan 2 şüphelinin çeşitli aparatlar yardımıyla park halindeki araçların camlarını kırdıklarını ve araç içerisindeki hayalet gösterge panellerini çaldıklarını belirledi.

Zanlıların kaçış istikametinde bulunan 89 saatlik güvenlik kamera kaydı görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık suçunda kullanılan motosikleti Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde park halinde buldu.

Motosikleti bir süre izlemeye alan ekipler, eşkali tespit edilen şüpheli E.D'yi (23) motosiklete bindiği sırada yakaladı.

Şüphelinin “otodan hırsızlık” suçundan 72 kaydı olduğu, ayrıca çeşitli suçlardan 34 aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Zanlının ikamet adresinde yapılan aramalarda, hırsızlıkta kullandığı çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.