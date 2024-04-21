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Yalova’da Tersanede Konteyner ve Forklift Arasında Sıkışan 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Ağır Yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede konteyner ve forklift arasında sıkışan başmühendis öldü, tersane müdürü ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren bir tersanede etkili olan fırtına sonrası alanda inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı.

Konteyner ve forklift arasında sıkışan Akalın ile Kara ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede konteyner ve forklift arasında sıkışan başmühendis öldü, tersane müdürü ağır yaralandı.

Akalın’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Yalova

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