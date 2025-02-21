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Bursa’daki kar yağışı trafik kazalarına neden oldu haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi
Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
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Yenice’de kar yağışı sürüyor haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde kardan kapanan köy yolları traktörler ve iş makinelerinin desteğiyle açılıyor. İl Özel İdaresi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yenice’de kar yağışı sürüyor haberi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde kardan kapanan köy yolları traktörler ve iş makinelerinin desteğiyle açılıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de yollarda aksama yaşanmaması için çalışma sürdürüyor.

Çal Köyü Muhtarı Serkan Yaman, köylerinin yüksek rakımlı bir tepenin üzerinde kurulu olmasından dolayı çok kar aldığını bildirdi.

Köy

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