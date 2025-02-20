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AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Balıkesir’de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi
Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi
Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi
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Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi

BİLECİK (AA) - Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yeni atanan il müdürlerini ziyaret etti.Tekelioğlu, Başkan Yardımcısı Murat Ateş, Kadın Komisyonu Başkanı Esra Alpaslan ve Gençlik Komisyonu Başkanı Ayşenur Çelik...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi

Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yeni atanan il müdürlerini ziyaret etti.

Tekelioğlu, Başkan Yardımcısı Murat Ateş, Kadın Komisyonu Başkanı Esra Alpaslan ve Gençlik Komisyonu Başkanı Ayşenur Çelik ile üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda yapılacak çalışmalar ve başlatılan bağımsızlık seferberliği ile ilgili bilgi alışverişinde bulunan heyet, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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