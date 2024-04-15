Yığılca’daki Sarıkaya Mağarası Bayram Tatilinde Ziyaretçileri Ağırladı

Kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtlar ve içinde barındırdığı şelaleleriyle dikkati çeken Sarıkaya Mağarası bayram tatilinde de ziyaretçilerden ilgi gördü.

Yığılca Belediyesince ücretsiz servislerle götürülen ziyaretçiler, hep birlikte gezerek mağaranın güzelliklerini keşfetti.

Misafirlere çeşitli ikramlar da sunuldu.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, mağaranın ilçenin ve Türkiye’nin önemli turizm değerlerinden biri olduğunu belirterek, bayram tatilinde yoğunluğun artmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Özge Tekeli See Full Bio 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.