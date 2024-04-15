Yığılca’daki Sarıkaya Mağarası Bayram Tatilinde Ziyaretçileri Ağırladı

Kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtlar ve içinde barındırdığı şelaleleriyle dikkati çeken Sarıkaya Mağarası bayram tatilinde de ziyaretçilerden ilgi gördü.
Yığılca Belediyesince ücretsiz servislerle götürülen ziyaretçiler, hep birlikte gezerek mağaranın güzelliklerini keşfetti.
Misafirlere çeşitli ikramlar da sunuldu.
Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, mağaranın ilçenin ve Türkiye’nin önemli turizm değerlerinden biri olduğunu belirterek, bayram tatilinde yoğunluğun artmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
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