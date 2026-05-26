Akıllı Telefonlara Yüzde 40 Zam Geliyor!

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, akıllı telefon pazarında üretim ve tedarik süreçlerindeki girdi maliyetlerinin artmaya devam ettiğini, bu nedenle telefon fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceğini açıkladı.

Ülke çapında 15 bin satış noktasını temsil eden Mobisat’ın kamuoyuyla paylaştığı verilere göre tüketiciler, akıllı telefonlara zam geleceği öngörüsü nedeniyle satın alımlarını hızlandırmaya başladı. Turnacı, enflasyon ve alım gücündeki düşüş nedeniyle pazar dinamiklerinin değiştiğini vurgulayarak, vatandaşların akıllı telefon alırken bütçelerine uygun hareket etmeye başladığını söyledi.

YILDA 11-12 MİLYON ADET TELEFON SATIŞI

Türkiye’de her yıl yaklaşık 11-12 milyon adet akıllı telefon satışı yapıldığı belirtilirken, önceki dönemlere kıyasla son teknoloji telefonlara olan ilginin azaldığı ve tüketicilerin daha çok 20 bin lira seviyesindeki giriş segmenti telefonlara yöneldiği ifade edildi.

Uzmanlar, üst gelir grubundaki kişilerin enflasyon ve alım gücündeki düşüşten daha az etkilenmesi nedeniyle yeni nesil telefonları tercih etmeyi sürdürdüğünü, buna karşın orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların bütçelerine uygun modellere yönelmek zorunda kaldığını belirtti.

“TAKSİT SINIRI 50 BİN LİRAYA ÇIKARILSIN” TALEBİ

Bu kapsamda yıl sonuna kadar telefon fiyatlarında yüzde 40 oranında artış yaşanmasının beklendiği, özellikle orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların da satın alma takvimlerini öne çektiği bildirildi.

Başkan Turnacı, akıllı telefon satışlarında geçerli olan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) belirlediği taksit sınırına da dikkat çekerek, bu sınırın 50 bin liraya çıkarılması gerektiğini ifade etti. Mevcut düzenleme nedeniyle vatandaşların akıllı telefon almakta zorlandığını belirten Turnacı, taksit sınırının genişletilmesi halinde tüketicilerin daha rahat şekilde akıllı telefon satın alabileceğini söyledi.