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2026-KPSS Lisans sonuçları açıklandı: Bir soru iptal edildi

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklandığını ve bir sorunun da iptal edildiği açıkladı.

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Eklenme 07.10.2026 - 09:43
Güncellenme 07.10.2026 - 09:56

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Alan Bilgisi Sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

6 Eylül’de gerçekleştirilen KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun yanı sıra, 12-13 Eylül tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları adayların erişimine açılırken; sonuçlar, ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Diğer taraftan kurum, oturumların madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarının analiz edildiği ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiğini vurgularken, Alan Bilgisi sabah oturumundaki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testi temel soru kitapçığında yer alan 15 numaralı sorunun kurumun yönetim kurulunca iptal edilerek değerlendirmenin buna göre gerçekleştirildiğini belirtti.

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