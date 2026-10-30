MEB 2027 LGS tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2027 LGS sınav uygulama takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.
Paylaşılan takvime bakıldığında, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi belli oldu.
2027 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB, konuya yönelik yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran 2027 Pazar günü yapılacağını duyurdu.
Haber Devam Ediyor
Ayrıca, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavda tüm soruların öğretim programlarındaki konu ve kazanımlar kapsamında hazırlanacağı kaydedildi.