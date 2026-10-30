MEB 2027 LGS tarihini açıkladı

Eğitim

2026-KPSS Ön Lisans Sınavı: Cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı

4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Öğrenci lisans sınavı adaylarının cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.