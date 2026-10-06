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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 1.750 TL burs: VGM burs başvurusu başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılı için ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 1.750 lira burs desteği verileceğini ve başvuruların başladığını açıkladı.

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Eklenme 06.10.2026 - 16:09

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yeni eğitim öğretim yılı kapsamında ortaöğrenim burs başvurularının başladığını duyurdu. Burs desteğinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsadığı öğrenildi.

BURS BAŞVURU TARİHİ

VGM burs başvurularının 6-20 Ekim tarihlerinde alınacak.

VGM BURS DESTEĞİ NE KADAR?

Yeni eğitim öğretim döneminde kurum tarafından hak sahibi öğrencilere verilecek ortaöğretim burs desteğinin 1.750 lira olduğu belirtildi. Şartları sağlayarak hak sahibi olan öğrenciler VGM’den aylık 1.750 TL burs yardımı alacak.

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BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

VGM, ortaöğretim eğitim yardımı için başvurular kurumun resmi internet sitesinden yapılabilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Başvuru sürecinin sona ermesiyle beraber değerlendirme ve sonuçları yine kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Fakat sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

VGM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS DESTEĞİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim öğrencilerine ilişkin burs desteğine yönelik başvurular henüz başlamazken, başvuruların ne zaman açılacağı ise belli olmadı.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS TUTARI NE KADAR?

VGM ayrıca, ön lisans ve lisans öğrencilerine ilişkin yüksek öğrenim burs desteği de sağlarken, bu desteğin yeni eğitim öğretim yılında aylık 4 bin lira olduğu ifade edildi.

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