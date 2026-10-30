2026-KPSS Ön Lisans Sınavı: Cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı

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ÖSYM 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 KPSS ön lisans sınavı adaylarının cevap kağıtlarını ve cevap kağıtlarını yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplara erişimi açtı.

ÖĞRENCİLERİN CEVAPLARI VE DOĞRU CEVAPLAR GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine TC kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı cevap kağıdı görüntüleme ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu sağlanan cevaplarını ve doğru cevaplarını görebilecek.

Aynı zamanda adaylar cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerinde yer alan soru numaralarının tıkladıkları zaman her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı görebilecek.

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10 GÜN BOYUNCA ERİŞİME AÇIK OLACAK

Sorular adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenebiliyor. İlgili sayfada adayların testlerde yer alan toplam doğru, yanlış ve boş sayılarıyla beraber ham puanları da görüntülenebilecek.

Cevap kağıtlarının cevapların 30 Ekim 2026 itibariyle 10 gün boyunca erişime açık olacağı öğrenildi.