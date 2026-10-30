HaberX
AnasayfaEğitim2026-KPSS Ön Lisans Sınavı: Cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı

2026-KPSS Ön Lisans Sınavı: Cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı

4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Öğrenci lisans sınavı adaylarının cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Oluşturan
Eklenme 30.10.2026 - 10:42
Güncellenme 30.10.2026 - 10:48

ÖSYM 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 KPSS ön lisans sınavı adaylarının cevap kağıtlarını ve cevap kağıtlarını yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplara erişimi açtı.

ÖĞRENCİLERİN CEVAPLARI VE DOĞRU CEVAPLAR GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine TC kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı cevap kağıdı görüntüleme ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu sağlanan cevaplarını ve doğru cevaplarını görebilecek.

Aynı zamanda adaylar cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerinde yer alan soru numaralarının tıkladıkları zaman her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı görebilecek.

Haber Devam Ediyor
2027 YKS tarihi açıklandı
Eğitim
2027 YKS tarihi açıklandı
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2027 sınav takvimini açıklarken, YKS'nin 19-20 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
ÖSYM’den KPSS açıklaması: 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Eğitim
ÖSYM’den KPSS açıklaması: 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
ÖSYM, Şanlıurfa’daki Osmanbey kampüsünde sınava giren 392 aday için mevzuata aykırı uygulamaların belirlenmesi nedeniyle eş değer sınav yapılmasına kararlaştırdı.

10 GÜN BOYUNCA ERİŞİME AÇIK OLACAK

Sorular adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenebiliyor. İlgili sayfada adayların testlerde yer alan toplam doğru, yanlış ve boş sayılarıyla beraber ham puanları da görüntülenebilecek. 

Cevap kağıtlarının cevapların 30 Ekim 2026 itibariyle 10 gün boyunca erişime açık olacağı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir

Eğitim

MEB 2027 LGS tarihini açıkladı

6 saat önce
Eğitim

2027 YKS tarihi açıklandı

2 gün önce
Eğitim

MEB, ortak yazılı sınav sistemi için sıkça sorulan sorular rehberi yayımladı

4 gün önce
Eğitim

2026-KPSS Ortaöğretim Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

5 gün önce
Eğitim

MEB’ten öğrenciyi ilgilendiren sınavlarda yeni dönem

1 hafta önce
Eğitim

Okullarda ilk ara tatil ne zaman? MEB açıkladı

3 hafta önce