2026-KPSS Ön Lisans Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün gerçekleştirilen 2026-KPSS Ön Lisans Sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unun erişime açıldığını açıkladı.

Sınava başvuru yapan adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tümüne bugün itibarıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2O26-KPSS ÖN LİSANS SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

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Temel soru kitapçığı, 14 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar AİS sisteminden görüntülenebilecek.

İki yılda bir yapılan KPSS Ön Lisans Sınavında bu yıl 1,5 milyon aday ter dökerken, sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla beraber sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Öte yandan, KPSS tercihlerinin ise aralık ayında başlayacağı düşünülüyor.