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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, YKS sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yüksek öğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

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Eklenme 28.09.2026 - 15:54
Güncellenme 28.09.2026 - 16:02

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için üniversite programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanırken, adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sisteminden ulaşabilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, Sonuç Açıklama Sistemine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişerek ek yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek.

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KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirme sonuç belgesinin basılmayacağını ve adayların adreslerine sevk edilmeyeceğini duyuran ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazananların kayıt işlemlerine yönelik üniversite tarafından 2-9 Ekim tarihleri arasında resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, elektronik kayıtların 2-4 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

ADAYLARIN GEREKLİ SÜREDE İŞLEMLERİ YAPMASI GEREKECEK

Adayların kayıt için yerleştirildikleri üniversite programının bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna süresi içinde müracaat etmesi gerektiği belirtilirken, elektronik kayıt yapanlar yükseköğretim kurumlarınca duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlemlerini gerçekleştirecek.

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