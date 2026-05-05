İBB Davasında Tutuklu Eski Daire Başkanı Engin Ulusoy Hastaneye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen davada tutuklu bulunan eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy’un sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ulusoy’un, Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen son celsede sağlık durumunun kötüleştiği ve yürümekte zorlandığı gözlemlendi.

Silivri Devlet Hastanesi’ne Sevk Edildi

Edinilen bilgilere göre Engin Ulusoy, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Duruşma sırasında avukatı da müvekkilinin sağlık durumuna dikkat çekerek hastaneye sevk edilmesi gerektiğini ifade etti.

Savunma makamı, Ulusoy’un daha önce de sağlık sorunları bulunduğunu ve gerekli tıbbi müdahalenin zamanında yapılmadığını dile getirdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki oturumunda Ulusoy’un salona getirilirken yürümekte zorlandığı görülmüştü. Bu durum, mahkeme sürecinde sağlık durumuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.