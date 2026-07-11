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Dünya Kupası’nda forma giyen Jayden Adams hayatını kaybetti

Dünya Kupası'nda Güney Afrika Milli Takımı forması giyen 25 yaşındaki Jayden Adams yaşamını yitirdi. Genç futbolcunun ölüm nedeni ise merak konusu oldu.

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Eklenme 11.07.2026 - 16:38
Güncellenme 11.07.2026 - 16:44
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Güney Afrika Milli Takımı’nın formasını giyen Jayden Adams 25 yaşında hayatını kaybetti.

Orta saha oyuncusu, Mamelodi Sundowns forması giyerken, Dünya Kupası’nda Güney Afrika’nın grup aşaması maçlarında forma giymiş ve takımının Dünya Kupası’ndaki başarısında büyük rol oynamıştı.

Güney Afrika Futbol Oyuncuları Birliği, Adams’ın hayatını kaybettiğini doğrularken, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada genç futbolcunun ailesine, takım arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. 

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JAYDEN ADAMS NEDEN ÖLDÜ?

Jayden Adams’ın ölüm sebebi merak konusu olurken, konuya yönelik olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

JAYDEN ADAMS KİMDİR?

5 Mayıs 2001 tarihinde Güney Afrika’nın Cape Town kentinde dünyaya gelen orta saha oyuncusu Jayden Adams, ilk olarak Stellenbosch altyapısında forma giydi.

Orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunda Mamelodi Sundowns’a transfer olmuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Güney Afrika kadrosuna seçilen Adams, Adams’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

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