Temmuz Zammı Netleşiyor: Emekli ve Memurlar İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacağı maaş artışının ilk ipuçları da ortaya çıktı. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3 olarak gerçekleşirken, dört aylık enflasyon rakamları zam oranlarını büyük ölçüde şekillendirdi.

SGK ve Bağ-Kur Emeklilerinde Dört Aylık Zam Yüzde 13,36

Ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisan ayında yüzde 3’lük artışlarla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 13,36 oldu. Temmuz ayında yapılacak zam oranının kesinleşmesi için mayıs ve haziran aylarına ilişkin verilerin de açıklanması bekleniyor.

2025 yılı için belirlenen toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayında yüzde 6 oranında zam aldı.

Ancak dört aylık enflasyon verileri, bu oranın aşıldığını gösterdi. Buna göre memur ve memur emeklilerine şu ana kadar yüzde 12,29 oranında maaş artışı oluştu. Bu artışın yüzde 6,94’lük kısmı enflasyon farkı olarak hesaplandı. Yılın ilk yarısına ilişkin nihai zam oranı, kalan iki ayın enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek.

Piyasa Beklentileri Temmuz Zammı İçin Yüzde 17’yi İşaret Ediyor

Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayıs ayında yüzde 2,20 ve haziran ayında yüzde 1,70 enflasyon bekleniyor. Bu öngörüler doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon farkının yüzde 17 seviyesini aşabileceği değerlendiriliyor. Böylelikle, Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak artışın daha da yükselebileceği öngörülüyor.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Beklentisi

Ocak 2025’te en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 zamla 14.469 TL’ye yükselmişti. Temmuz ayında gerçekleşecek yeni artışla birlikte, bu rakamın yaklaşık 16.500 TL seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kesin oranlar, Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

Temmuz zammına ilişkin süreçte gözler TÜİK’in açıklayacağı mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.