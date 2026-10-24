Akbank’tan üniversiteli öğrencilere 12 bin TL fırsatı

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Akbank, ‘Üniversiteli Akbanklı Programı’ doğrultusunda düzenlediği bir kampanyayla üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir imkân sağlıyor.

YILLIK 12 BİN TL’YE KADAR DESTEK

Buna göre, harçlığını veya düzenli gelirini Akbank’a taşıyan üniversiteli öğrencilere yönelik ‘Kazandıran Harçlık Hesap’ kampanyası düzenlenirken, kampanyaya katılan öğrenciler, belirlenen para transferi ve hizmet şartlarını sağlayarak ayda bin liraya, 12 ayda ise toplam 12 bin liraya kadar chip-para kazanabilecek.

KAMPANYAYA NASIL KATILINIR?

Kampanyadan faydalanmak isteyen öğrencilerin bankanın mobil uygulamasında yer alan Kampanyalar menüsünden Üniversiteli Akbanklı Programı’nın altındaki ilgili kampanyaya katılması şartı aranıyor.

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Katılımcıların, katıldıkları ayın sonuna kadar kendi adlarına başka bir bankadan Akbank vadesiz lira hesaplarına “harçlık” açıklamasıyla EFT almaları gerekiyor.

HESABA AKTARILAN TUTARA GÖRE ÖDÜL

Ödül miktarı ise hesaba aktarılan tutara göre farklılık gösterirken, 5 bin lira ile 10 bin lira arasındaki EFT işlemleri için 150 lira, 10 bin lira ile 20 bin lira arasındaki işlemler için 300 lira, 20 bin lira üzerindeki işlemler için ise 450 lira ödül veriliyor.

Öğrencilerin ek ödüller kazanmak için farklı hizmet şartlarını da sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda, kredi kartıyla en az 500 lira harcamaya 150 lira, banka kartıyla en az 500 lira harcamaya 100 lira ve otomatik ödeme talimatına 150 lira ek ödül imkânı sunulurken, ‘Hafta Sonu Harçlığım’ çerçevesinde faizsiz hafta sonu Artı Para şartlarını sağlayan öğrencilere de 150 lira ek ödül desteği sağlanıyor.

Kampanya çerçevesinde aylık toplam 1 bin lira ödül verilirken, yıllık ödül toplamı ise 12 bin lirayı buluyor.

CHIP-PARALAR NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Kazanılan chip-paralar, koşulların yerine getirildiği ayı takip eden ayın ilk 15 iş günü içinde öğrencinin uygun durumdaki kartına aktarılıyor.

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