Galatasaray Leao transferinden vazgeçti

Yaz transfer sezonunda sakin bir dönem yaşayan Galatasaray, Milan’ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao’yu transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu.
LEAO TRANSFERİNDEN VAZGEÇİLDİ
A Haber’e Leao transferine yönelik açıklamalar yapan Kaya Temel, sarı-kırmızılı takımın Leao transferinden vazgeçtiğini duyurdu.
BAŞKAN ÖZBEK FAZLADAN 20 MİLYON EURO ÖDEMEK İSTEMİYOR
Temel’e göre Başkan Özbek, Leao transferi konusunda oyuncunun piyasa değerinin üzerinde bir tutar ödemeye yanaşmazken, “40 milyon euro değerindeki bir futbolcuya 60 milyon euro ödemem” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Bu nedenle transferin çıkmaza girdiği öğrenilirken, Leao transferinin şimdilik askıya alındığı iddia edildi.
YÖNETİM SARR TRANSFERİ İÇİN TUTARI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR
Öte yandan, Galatasaray’ın Crystal Palace oyuncusu Ismaila Sarr için girişimlerde bulunmasına rağmen İngiliz takımının Sarr için 55-60 milyon euro seviyesinde bonservis talep ettiği, fakat sarı-kırmızılı yönetimin bu tutarı düşürmeye çalıştığı belirtildi.
4-5 TAKSİTLİK ÖDEME PLANI
Buna göre Galatasaray yönetimi Crystal Palace’lı futbolcu transferinde bonservis tutarını taksitlere bölmeyi hedeflediği ve bu kapsamda ortalama 4-5 taksitlik bir ödeme planı üzerinde durduğu aktarıldı.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK
Galatasaray’ın Sarr transferi konusunda atacağı adımların önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği kaydedildi.