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KYK yurt başvuruları başladı: Bakan Bak açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının başladığını duyurdu.

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Eklenme 25.08.2026 - 10:14
Güncellenme 25.08.2026 - 10:23

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularının bugün başladığını duyurdu. 

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? 

Buna göre başvurular 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek. 

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK? 

Öğrenciler, başvuru işlemlerini e-Devlet sisteminden yapabilecek. 

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KİMLER BAŞVURABİLECEK? 

24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yükseköğrenim örgün eğitim programına ilk kez kaydolanlar ile 30 Haziran 2026’dan önce yükseköğrenim örgün eğitim programına kayıtlı ara sınıf öğrencileri, ara sınıf öğrencileri KYK başvurusu yapabilecek.  

Ek kontenjan, yatay veya dikey geçiş, özel yetenekli, sansürsüz eğitim, artık yıl ve ikinci üniversite öğrencileri için başvurular daha sonra alınacak. Bu öğrencilerin yükseköğrenim kayıtlarının sona ermesiyle beraber yeni duyuruları takip etmesi gerektiği belirtildi. 

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak, 

Öğrenim görülen üniversite veya programın ailenin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında olması,  

GSB tarafından işletilen yurtlardan daha önce çıkarma cezası almamış olmak, 

Zorunlu staj hariç brüt asgari ücretin bir buçuk katından fazla ücretli bir işte çalışmamak, 

Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak, 

Yurt ortamında yaşamaya engel olacak seviyede bir durum veya bulaşıcı hastalık olmadığına yönelik beyanda bulunmak, 

Yönetmelikte ifade edilen bazı ağır suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetin olmaması, 

Ayıca, uluslararası öğrenciler için öğrenci belgesi, ikamet izni ve pasaport gibi belgelerle ilgili özel koşullar aranıyor. 

 BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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