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YKS sistemi değişecek mi? Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS sistemine yönelik iddialarına açıklık getirerek, sınavın sisteminin değişip değişmeyeceğini açıkladı.

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Eklenme 04.10.2026 - 17:23
Güncellenme 04.10.2026 - 17:24

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik açıklamalarda bulundu. 18 Ağustos tarihinde YKS ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) soruları için yeni bir havuz oluşturduklarını söyleyen Bakan Tekin, YKS sistemine yönelik değişiklik iddialarına açıklama yaptı.

BAKAN TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şu an ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu yıl değil, bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınava yönelik bir değişiklik yok. Fakat sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak.”

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“Haberimiz olsun” adlı proje kapsamındaki pilot okulu ziyaret eden Bakan Tekin, öğrencilerin hazırlayıp sunduğu programa da katıldı ve gelecek yıl öğrencileri nasıl bir YKS beklediği sorusuna cevap verdi.

“DEĞİŞECEK TEK BİR ŞEY VAR”

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, “Bu konuda yalan yanlış ve art niyetli haberlerin sürekli yayıldığını görüyoruz. Bu yıl 11. sınıf olanlar 12. sınıfa geçtiğinizde değişen tek bir şey var: Senin müfredatından soru soracağım. Başka hiçbir şey değişmiyor.

MEBİ’de, EBA’da üniversiteye giriş ve liselere geçiş sınavı için yeterince hazırlık materyali bulunuyor. Değişecek tek şey onun müfredatı farklıydı, senin müfredatın farklı. Ona sorduğumuz bazı sorular senin müfredatında olmayacak. Sınavın sistemi veya usulü değişmeyecek. Her yıl müfredattan soruyorduk, şimdi senin müfredatından soracağız” ifadelerini kullandı.

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